Фрэнк УОРРЕН: «Скоро Фьюри об этом всем объявит»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о бывшем чемпионе мира Тайсоне Фьюри.

«Тайсон завершил карьеру, имеет много планов. Вскоре он об этом объявит. Если он захочет драться – он будет драться. Если не захочет – не будет. Я не говорил с ним об этом. Все сейчас об этом говорят, но я уже сказал, оставьте его в покое сейчас», – сказал Уоррен.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua