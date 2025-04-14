Вассёр: Всегда происходит то, что невозможно предсказать

В Бахрейне гонщики Ferrari заняли 4-е и 5-е места, и хотя им не удалось опередить соперников из McLaren и Джорджа Расселла, выступающего за Mercedes, команда уверяет, что достигнут определённый прогресс по равнению с первыми тремя этапами сезона.

Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, не может точно сказать, был ли шанс добиться более высоких результатов, но не скрывает своего недовольства тем, что тактика, выбранная командой, не сработала из-за того, что автомобиль безопасности выехал на трассу у неудачный для Ferrari момент.

Фредерик Вассёр: «Не знаю, можно ли ли было добиться большего. Когда мы решили продлить первый отрезок, то рассчитывали, что в конце гонки у нас будет преимущество за счёт более свежей резины. Наши дела складывались неплохо, но выехал автомобиль безопасности, и это не позволило получить преимущество, на которое мы рассчитывали.

Перед последним отрезком дистанции все вновь оказались в равном положении. Влиять на подобные события невозможно, хотя это не оправдание.

Понятно, что McLaren на шаг впереди всех, но в определённых условиях мы можем бороться за высокие результаты. В среднем их машины на две-три десятых быстрее, это огромное преимущество, а мы боремся с Mercedes и Red Bull, которая несколько сдала позиции. От гонки к гонки ситуация может меняться, но сейчас она вот такая.

Я понимаю причины расстройства Льюиса Хэмилтона, ведь начиная с тренировок до второй части квалификации он проделал отличную работу, иногда опережал Шарля Леклера, иногда отставал от него, а затем в финале квалификации первый его круг был аннулирован, а во второй попытке он допустил ошибку.

Но гонку он провёл хорошо, финишировал впереди Макса Ферстаппена и остальных, что стартовал впереди него. Но если стартуешь в районе девятым или десятым, то приходится решать непростые задачи».

Ferrari была одной из тех команд, которые не использовали мягкие шины; вместо этого стратеги Скудерии предпочли схему с двумя отрезками на резине состава Medium и последним – на Hard.

Вассёр так объяснил этот выбор: «Мы решили применить схему с двумя отрезками на Medium, чтобы потом решить, как действовать дальше. Когда сравниваешь эффективность разных вариантов тактики после гонки, то картина получается несколько иная, потому что по ходу Гран При всегда происходят события, которые вы не можете предсказать изначально.

В Mercedes решили рискнуть, и это окупилось. Это был очень агрессивный выбор, что подтвердил и Джордж Расселл. Ему помогло и то, что температура трассы ближе к финишу несколько снизилась. А нам просто не повезло и из-за сбоя в работе системы DRS, и из-за автомобиля безопасности. Если бы не сейфти-кар, мы бы могли продлить второй отрезок и под конец дистанции перейти на мягкие шины. Но когда до финиша оставалось больше двадцати кругов, это было слишком рискованно.

Но как получилось, так и получилось. Что касается технических новинок, то мы должны умерить наши ожидания, связанные с модернизированным днищем SF-25. Речь идёт о прибавке всего в несколько сотых секунды.

Если в Бахрейне многое зависело от деградации резины, но в следующий уик-энд картина будет иная. На трассе в Джидде степень деградации невелика, там на одном и том же комплекте мягких шин в квалификации можно проехать хоть десять кругов.

В прошлом году мы видели, что когда в начале гонки на трассу выехал автомобиль безопасности, мы перешли на шины Medium и ехали на них до финиша».

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