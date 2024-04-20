Тео Пуршер дебютировал в IndyCar вместе с Arrow McLaren

Тео Пуршер, прошлогодний чемпион Формулы 2, в этом сезоне выступает в японской серии SuperFormula, но этим его занятия не ограничиваются: вчера он впервые пилотировал машину IndyCar.

О том, что Тео направился за океан, мы рассказывали, как и о том, что в Arrow McLaren есть вакансия – французский гонщик сотрудничает именно с этой командой. Судя по всему, первый опыт прошёл вполне успешно – на тренировке, проходившей на городской трассе в Лонг-Бич, Пуршер показал 21-е время .

Он проехал 35 кругов, после чего поделился своими впечатлениями: «Это было невероятно, я очень доволен, что вернулся за руль. Машина отличная, хотя трасса довольно неровная, и физические нагрузки здесь действительно высоки. Но я быстро учусь, поэтому ожидаю, что вторая тренировка в субботу пройдёт уже лучше, ведь команда мне отлично помогает».

В Arrow McLaren 20-летний гонщик заменяет Дэвида Малукаса, получившего травму левого запястья в результате инцидента, произошедшего на велотренировке. Пуршер – не единственный бывший гонщик Ф2, кто в этот уик-энд участвует в Гран При Лонг-Бич, также на старт выйдут Маркус Армстронг, сотрудничающий с Chip Ganassi Racing, и Кристиан Лундгард, выступающий за Rahal Letterman Lanigan Racing.

По словам Тео, в процессе подготовки к уик-энду он пообщался с Лундгардом, чтобы понять, что его ожидает: «Кристиан рассказал, что машина напоминает технику Формулы 2, потому что в ней тоже нет усилителя рулевого управления. Она ближе к Ф2, чем к Ф1, но, конечно, двигатель у неё намного более мощный, чем применяются в Формуле 2.

Хотя все мечтают о Формуле 1, но я очень доволен, что мне предстоит дебют в IndyCar. Понятно, что мне сложно претендовать на хороший результат, пока я просто хочу ко всему привыкнуть, если мне представилась такая возможность. Хотя и новичок, но возможно, я даже смогу помочь в поисках настроек».

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