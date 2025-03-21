Две команды изменили конструкцию задних антикрыльев

С сегодняшнего дня вступили силу новые требования к проведению тестов, с помощью которых FIA оценивает жёсткость на изгиб верхней планки заднего антикрыла.

Согласно статье 3.15.17 Технического регламента, если на любой из концов основной плоскости заднего антикрыла прикладывается вертикальная нагрузка в 75 кг, расстояние между основной плоскостью и закрылком (известное как «щель») не должно изменяться более чем на 2 мм.

В Шанхае зазор снижен до 0,5 мм, но в качестве исключения, связанного с тем, что команды получили информацию о нововведениях только 17 марта, в Шанхае будет позволяться допуск в 0,25 мм от 0,5 мм.

По информации Sky Sports, вносить изменения в конструкцию задних антикрыльев пришлось двум командам – Alpine и Haas. Фактически это подтверждает, что задние антикрылья, стоявшие на машинах этих команд в Мельбурне не соответствовали новым требованиям технического регламента. Интересно, что Alpine и Haas не заработали очки на первом этапе сезона.

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