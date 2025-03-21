Александр УСИК: «У нас могут возникнуть большие проблемы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира Александр Усик настроен провести бой-реванш против британца Даниэля Дюбуа.

«Я хочу бой с Дюбуа. Моя команда готова к этому. Человек, который может организовать этот бой – это Турки Аль-Шейх. Если нет, то в нас могут быть большие проблемы. Он единственный, кто может это сделать», – сказал Усик.

В сентябре 2024 года Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде. Усик в 2024 году дважды победил Тайсона Фьюри.

Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua