Бывший президент Гран При Майами перешёл в Cadillac

Команда Cadillac, которая дебютирует в Формуле 1 в 2026 году, продолжает подготовку и нанимает сотрудников. Сегодня было объявлено о подписании контракта с Тайлером Эппом, который занял пост руководителя отдела глобальной коммерческой стратегии.

До перехода в Cadillac Тайлер Эпп занимал должность президента Гран При Майами. Под его руководством между промоутерами этапа и Формулой 1 был подписан контракт на проведение гонки на городской трассе во Флориде до 2041 года.

Задача Эппа – найти титульного спонсора для команды и расширить существующий пул партнёров. В данный момент у Cadillac уже заключены спонсорские контракты с Tommy Hilfiger и Jim Beam.

Тайлер Эпп: «Большую часть карьеры я посвятил гонкам, и последние несколько лет помогаю переосмыслить американский автоспорт. Не могу представить себе более захватывающей и многообещающей возможности для развития нашего спорта в США и ​​за пределами, чем сотрудничество с командой Cadillac».

