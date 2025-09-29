Британец первый, украинец – 14-й. Обновился рейтинг WBO в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг в супертяжелом весе по состоянию на сентябрь 2025 года – свои позиции узнали и представители Украины.

Первое место занимает непобежденный британец Мозес Итаума (13–0, 11 КО), который продолжает уничтожать своих соперников в первом или втором раундах. В августе 20-летний боксер нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта (TKO 1).

На второй позиции разместился Филип Хргович (19–1, 14 КО) из Хорватии, который последний раз выходил на ринг в августе – одолел британца Дэвида Аделейе единогласным решением судей. Тройку сильнейших по версии WBO замкнул Чжан Чжилей (27–3–1, 22 КО) из Китая.

Известный украинский супертяж Владислав Сиренко (22–1, 19 КО) сумел остаться в топ-15, несмотря на поражение в июле, когда уступил британцу Соломону Дакрэсу по итогам десяти раундов (UD 10).

Чемпионом мира по версии WBO остается непобежденный представитель Украины Александр Усик (24–0, 15 КО), который также владеет титулами WBC, WBA и IBF. Временным обладателем пояса WBO на данный момент является боксер из Новой Зеландии Джозеф Паркер (36–3, 24 КО).

Рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе (сентябрь 2025):

Чемпион: Александр Усик

Временный чемпион: Джозеф Паркер

1. Мозес Итаума

2. Филип Хргович

3. Чжан Чжилей

4. Лоуренс Околи

5. Даниель Дюбуа

6. Джаред Андерсон

7. Энтони Джошуа

8. Дерек Чисора

9. Нельсон Хиса

10. Баходир Джалолов

