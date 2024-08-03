На Олимпийских играх 2024 в Париже продолжаются соревнования в боксе.
4 августа состоятся боксерские поединки 1/2 финала весовой категории до 80 кг среди мужчин.
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Третий бой на турнире проведет 28-летний украинский боксер Александр Хижняк, а его соперником в 1/2 финала станет 31-летний боксер из Кубы Арлен Лопес, который является двукратным олимпийским чемпионом. Бой состоится 4 августа в 18:22 по Киеву.
В 1/8 Хижняк победил решением судей венгра Филиппа Акилова, а в четвертьфинале одолел бразильца Вандерлея Перейру.
Прямую трансляцию боксерского поединка будет проводить Суспільне Спорт.
Александр Хижняк – Арлен Лопес. Полуфинал ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE
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