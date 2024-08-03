Кузнецов о хейтерах: «Близкие мне люди ждут моего провала в СКА. Это самое предательское»

Евгений Кузнецов. Фото Global Look Press

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от Санкт-Петербурга и том, что многие люди ждут его неудачи в КХЛ.

— Ты вернулся в Россию после десяти лет в НХЛ.

— Сейчас самое замечательное время приехать в Россию, пока еще не сильно старый, еще можно попытаться попылить. Мы с женой и детьми приехали в Питер, пробыли там три дня — и это такое счастье! Дети довольные, получают удовольствие. Наслаждение от жизни появилось. Не то чтобы это глоток воздуха — скорее я выдохнул.

— Надеюсь, в КХЛ будешь нас постоянно чем-то радовать.

— Обещать не буду, посмотрим. Много людей, особенно близких мне людей, ждут, чтобы я обосрался. У меня никогда не было мотивации лично себе доказать, что я лучший. Но сейчас есть мотивация доказать им. Такая ситуация — это самое предательское, когда люди мечтают о моей неудаче. Но это прикольно — затягивает, мотивирует. В хоккей то я не разучился играть. Это самое главное.

— В СКА к тебе могут обращаться за советом молодые, тот же Иван Демидов?

— Да. «Дядя Женя» меня назвал сразу назвал в первый день, я говорю ему — хорош уже. Я открытый человек. При этом советы я не любитель давать. Конечно, если что-то хоккейное спросит — подскажу. Но подходить к молодым и говорить им что-то — это для меня некомфортно. Сам не любил, когда мне на уши лапшу вешали. Правда, прошло десять лет, и я понял, что это все было правдой. Осознание приходит намного позже. Не знаю, готов ли я что-то говорить молодым, чтобы они меня ненавидели ближайшие пару лет, а потом когда-то сказали — «да, он правда красавчик».

Источник