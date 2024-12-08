Аль-Шейх запланировал два боя с участием Нганну. Соперник – звезда бокса

Marca. Франсис Нганну и Деонтей Уайлдер

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх хочет вернуть Франсиса Нганну на боксерский ринг.

Аль-Шейх уже подобрал соперника для Нганну – это бывший чемпион мира в хевивейте по версии WBC Деонтей Уайлдер. Турки хочет устроить два поединка между Нганну и Уайлдером – один по правилам профессионального бокса, а другой в клетке ММА.

Нганну провел два боя в боксе – проиграл Джошуа и Фьюри. Последний бой Уайлдер провел в июне 2024 года против китайца Чжана Чжилея, проиграв нокаутом в 5-м раунде.

sport.ua