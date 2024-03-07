Нганну жестко пригрозил Фьюри и пообещал побить Тайсона после боя с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) выйдет на ринг против экс-чемпиона UFC из Камеруна Франсиса Нганну (0–1, 0 KO).

Бой состоится вечером 8 марта в Эр-Рияде. Запланировано 10 раундов.

6 марта боксеры провели пресс-конференцию, на которой Нганну жестко обратился к Тайсону Фьюри:

«Твой единственный шанс – на боксерском ринге, по правилам бокса. Когда ты выйдешь из ринга, тебе лучше держаться на расстоянии пяти метров от меня, прежде чем нести всякую чушь, потому что если я проиграю, тебе будет очень плохо.

Уважай факт, что бокс защищает твою задницу. Без этого ты не стоял бы передо мной. Я побью тебя каждый день. И дважды в воскресенье», – сказал Нганну.

sport.ua