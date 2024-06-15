Матиас с Паро могут выдать главную драку лета. Напряженный чемпионский бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Субриэль Матиас

15 июня в Манате, Пуэрто-Рико, состоится поединок действующего чемпиона IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканца Субриэля Матиаса (20-1, 20 КО) и претендента на его пояс австралийца Лиама Паро (24-0, 15 КО). Противостояние точно соберет много пуэрториканских зрителей, но претендует на то, чтобы стать главным боем лета, не просто так.

Бой, на который стоит обратить внимание.

Матиас – самый жесткий боксер категории. Никто из топов не хочет биться с ним

Пуэрториканцы всегда были далеко не самыми приятными соперниками. И Субриэль Матиас рискует с такими результатами, как сейчас, встать на одну ступеньку с лучшими.

Нельзя сказать, что Субриэль боксирует лучше Мигеля Анхеля Котто или Феликса Тринидада. Но то, что его выступления выглядят не менее ярко, уже стопроцентный факт. Уже пять оппонентов, которые выходили против Матиаса, отказывались от продолжения поединка.

Статистика звучит страшно, на самом деле. Но причины разные. В основном, это все же мощный атакующий бокс пуэрториканца, разбивающий оппонентов и давящий своей активностью. Но вот предыдущее противостояние закончилось из-за травмы соперника Матиаса. Хотя, конечно, и там Субриэль выглядел отлично.

Найти соперника при таких раскладах достаточно сложно. Пуэрториканец – чемпион мира и желанная цель для любого. Вместе с этим он недостаточно популярный боксер. Если взять всех четырех чемпионов, Субриэль, похоже, имеет наименее известный статус и наименее активных фанатов. Как минимум, вне Пуэрто-Рико.

Поэтому Девин Хейни и Теофимо Лопес не очень-то хотят с ним драться. В этих поединках они будут диктовать условия, но и они будут продавать билеты. А вместе с этим и дадут Матиасу хороший шанс вырваться в популярности дальше благодаря победе над ними.

Getty Images/Global Images Ukraine. Субриэль Матиас

К счастью, существует Эдди Хирн, любящий подписывать контракты с такими боксерами. И претенденты, которые все равно могут дать классный бой чемпиону. Второе — как раз о Лиаме Паро.

Австралиец Паро добрался до титульного шанса после яркой и неожиданной победы. В декабре 2023-го он провел единственный поединок против Монтаны Лава. Американский проспект возвращался после первого в карьере поражения – дисквалификацией.

Конечно, Паро не был тотальным аутсайдером. Если не у букмекеров, то хотя бы фанаты понимали – Лиам является хорошим испытанием для Монтаны. Однако то, как Паро разобрался с оппонентом, выглядит прекрасно.

Поединок проходил ровно. Монтана классно работал джебом, ловил оппонента прямо между руками. Боксеры показывали умное техничное противостояние. Вдруг Паро взорвался ударом.

В шестом раунде Лиам дважды отправил американца в нокдаун. Ударил апперкотом. Потом, когда тот поднялся, достал уже прямым. Закончил это все долгим добиванием у канатов, когда рефери решил, что проспекту хватит уже пропускать такие удары в таком количестве.

В поединке Паро и Матиаса ждет нас агрессивный взрыв. И невозможно понять, с какой стороны.

Кто фаворит?

Согласно котировкам букмекеров, чемпион Субриэль Матиас является фаворитом поединка против Лиама Паро. На пуэрториканца можно поставить за 1.14. На его соперника – за 5.50.

Понятна логика букмекеров. Пуэрториканец боксирует в Пуэрто-Рико. Возможно, судьи и не будут помогать, но родные стены так точно будут против приехавшего из далекой Австралии гостя.

Кроме того, все же Матиас имеет более мощный рекорд. Он одного за другим бьет бойцов с нулем в графе поражений. Мощные цифры, мощные победы с доминированием и очень хорошие соперники.

С кем дрался Паро? Если быть абсолютно откровенным, победа над Монтаной Лавом – самая большая в карьере Лиама. Она, конечно, крутая и впечатляющая. Но достаточно ли этого для того, чтобы стать фаворитом в поединке против доминирующего чемпиона? Конечно, нет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Паро

Но бокс – он не только про цифры и факты. Лиам Паро и Субриэль Матиас созданы, чтобы сделать шоу. Просто стилистически подходят для крепкой драки.

Это бой левши против правши. Поединок, в котором оба гарантированно будут пропускать. И от точности и мощности попаданий с обеих сторон будет зависеть многое.

К примеру, нельзя исключать то, что Паро нокаутирует Матиаса. Субриэль все же пропускает немало, а у Лиама такой удар, который может свалить кого угодно.

Также не следует исключать и то, что Субриэль разобьет Паро. Причем как досрочно, так и по очкам. Количество и качество ударов Матиаса как минимум удивляют, а то, как он разбирался до этого с очень техничными соперниками, наталкивает на мысль о сложном бое для претендента.

Жаль только, что этот бой состоится в один день с поединком Джервонты. А значит, его посмотрит сильно меньше людей, чем он этого заслуживает.

Но ведь мы не пропустим такое шоу, правда?

sport.ua