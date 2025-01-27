«Мне говорят, что я маленький». Кроуфорд объяснил, зачем ему бой с Канело

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

На сентябрь готовится большой бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом. При этом Альварес считается большим фаворитом, потому что американцу придется подниматься на две весовые категории к своему противнику.

«Мне начинают говорить, что я маленький и просто не смогу нормально с ним драться. Мол, я не готов к Альваресу. Но это то, что делают великие боксеры – проверяют себя в боях, где в тебя никто не верит и не дает шансов».

«Я не беспокоюсь по поводу веса. Уверен, будут хорошо себя чувствовать в его весовой категории», – сказал Кроуфорд.

sport.ua