Мэр Мадрида: Гонка пройдёт в срок и с грандиозным успехом

Летом 2026 года гонка Формулы 1 впервые пройдёт в Мадриде, но работы по строительству трассы ещё не начались.

Более того, ещё не проведены некоторые обязательные экспертизы и не выбран подрядчик. В феврале на одобрение городского совета должен быть представлен специальный план использования территории – его планировали согласовать в январе, но не успели.

Оппозиционеры критикуют правительство из-за предположений, что на проведение Гран При будут потрачены государственные средства, но мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда отрицает эти слухи и настроен оптимистично.

Хосе Луис Мартинес-Альмейда: «Гран При Мадрида будет оплачен исключительно за счет частных инвестиций, а гонка пройдёт в срок и с грандиозным успехом.

Работы начнутся во второй половине года, что позволит нам подготовиться к проведению Гран При в 2026-м Мы успеем оборудовать трассу и всю инфраструктуру».

Уже ходят слухи, что если работа на трассе потребует больше времени, этап может быть отложен или перенесён. Прошлая новая испанская трасса – в порту Валенсии – была готова буквально в последний момент, гонка фактически проходила по стройплощадке и через несколько лет была отменена.

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