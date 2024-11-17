Ландо Норрис: Я впервые в подобной ситуации…

Ландо Норрис поделился с официальным сайтом чемпионата своим мнением о том, в какой мере на его отношения с Максом Ферстаппеном, которые ещё недавно считались приятельскими, влияет их соперничество на гоночных трассах.

«Не знаю, мне сложно определиться, – ответил гонщик McLaren. – Можно сказать, что у тебя есть некое представление о том или ином человеке, и о том, как выстраивать отношения с людьми, чьи методы ведения борьбы на трассе так отличаются от твоих.

То, что происходит на трассе – это совершенно иной мир по сравнению с тем, что мы видим в паддоке. Я впервые оказался в подобной ситуации, и только время покажет, каким образом она будет развиваться. Но в настоящее время я по-прежнему отношусь к Максу с уважением и думаю, что он уважает меня. Возможно, этот вопрос стоит задать мне ещё раз в конце года!»

Ферстаппен применяет на трассе неоднозначные методы ведения борьбы, за что во время Гран При Мехико получил два 10-секундных штрафа после инцидентов, вторым участником которых был Норрис. Подобную тактику голландский гонщик Red Bull Racing не использовал с 2021 года, со времён его соперничества с Льюисом Хэмилтоном, которое закончилось тем, что Макс выиграл свой первый титул.

«Конечно, это своего рода комплимент, – сказал Ландо. – Но он делает то, что, по его мнению, обеспечит ему наилучший результат, и это можно понять. Возможно, он не всегда действует корректно, хотя мы всегда считаем, что поступаем правильно и именно так, как в данный момент лучше всего поступать.

Он делает то, что должен делать в попытках удержаться впереди меня в борьбе за победу в чемпионате, потому что он испытывает прессинг. Red Bull Racing работает в условиях прессинга, ведь в Кубке конструкторов их опередила и наша команда, и Ferrari. Они делают всё, что в их силах, но и мы тоже, и чем сильнее будет давление, которому мы сможем их подвергать, тем больше ошибок, вероятно, они будут допускать».

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