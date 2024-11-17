Манчестер Сити анонсировал документальную ленту о четвертом подряд чемпионстве

Клуб продолжает создавать эксклюзивный контент для поклонников футбола

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На CITY+ покажут документальный фильм из серии Together, посвященный четвертому подряд чемпионству "горожан". Релиз видео запланирован на 20 ноября. В соцсети Х появился отрывок, в котором Пеп Гвардиола обращается к подопечным в раздевалке с эмоциональной речью.

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"Вот почему никто не брал 4 титула Премьер-лиги подряд! Вот в чем причина! Потому что это невероятно тяжело. Друзья мои, вы должны взять на себя ответственность!” – призывает испанский специалист.

На CITY+ поклонникам клуба доступны трансляции юношеских команд, женского коллектива, интервью, обзоры и полные матчи "Манчестер Сити", а также проекты, рассказывающие о закулисье чемпиона Англии.

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