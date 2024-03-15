Невероятные камбэки и драмы в ЛЕ и ЛК, Бенфика одолела Рейнджерс, а Судаков намекает на Челси. Главные новости за 14 марта

Самые интересные новости за 14 марта, которые вы могли пропустить

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"Бенфика" Анатолия Трубина прошла "Рейнджерс" и будет играть в четвертьфинале Лиги Европы

Вчера состоялся игровой день в Лиге Европы и "Бенфика" играла против шотландского "Рейнджерс" свой ответный матч в рамках 1/8 финала. Первый матч завершился результативной ничьей 2:2, а вчера портунальцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственного гола Рафы Силвы хватило для победы. Анатолий Трубин играл со старта и получил средние оценки за свое выступление. Наверное, при оценке украинца эксперты не забыли о его грубой ошибке после простого удара, после чего круглый едва не залетел в ворота.

"Байер" в максимально драматическом матче вырвал победу над "Карабахом"

Леверкузенский "Байер" вчера был очень близок к тому, чтобы проиграть свой первый матч в сезоне, ведь фактически на последних минутах они проигрывали азербайджанскому "Карабаху" 2:0. Но 1 гол до 90-й минуты и еще два в компенсированное арбитром время спасали "фармацевтов" от вероятного позора. Очень сильный камбэк на последних секундах от команды Хаби Алонсо, они проходят дальше.

Камбэк от "ПАОКа", "Астон Вилла" разгромила "Аякс", невероятный камбэк "Олимпиакоса и другие результаты игрового дня в Лиге Конференций

Кроме Лиги Европы, вчера команды играли ответные матчи 1/8 финала Лиги Конференций. Всех нас порадовали огромным количеством забитых голов. Причем это не были просто погромы, это были камбэки после крупных поражений в первых матчах. Таким образом, "ПАОК" после поражения в первой игре, в итоге одолел загребское "Динамо", а "Олимпиакос" после поражения со счетом 4:1, вернулся в игру и прошел "Маккаби" Тель-Авив со счетом 6:1. Также "Астон Вилла" спокойно разобралась с "Аяксом", а о других матчах вы можете почитать, кликнув на писалиння сверху.

"Черноморец" объявил, что не будет допускать зрителей на трибуны

"Черноморец" объявил, что домашний матч 21-го тура УПЛ против "Вереса", который состоится в Одессе в воскресенье, 17 марта, таки пройдет без зрителей. Два дня назад клуб заявил, что матч пройдет со зрителями, однако вчера, 14 марта, "Черноморец" заявил, что руководство ФК получило уведомление от ОГА о запрете проведения игры со зрителями.

"Причина — повышенный уровень опасности в области. Клуб отменяет все ранее анонсированные мероприятия для сохранения жизни и здоровья болельщиков, что для "Черноморца" является приоритетом", — говорится в заявлении клуба.

Георгий Судаков намекнул на вероятное воссоединение с Мудриком в "Челси"

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков дал интервью, в котором его попросили поделиться мнением по поводу его бывшего партнера по команде Михаила Мудрика. Один из вопросов звучал следующим образом: "Ты когда-то пошутил, сказав, что Мудрику в "Челси" не хватает на футбольном поле человека, который давал бы такие хорошие пасы, как Судаков. Ты и сейчас так думаешь?"

На что Судаков ответил: "Почему бы нет? Думаю, наш тандем мог бы продолжиться".

"Арсенал" продлил контракт с Беном Уайтом

Правый защитник "Арсенала" Бен Уайт подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщил официальный сайт "канониров". Срок нового соглашения рассчитан до июня 2028 года с опцией автоматического продления на еще один сезон. Напомним, Уайт перешел в "Арсенал" летом 2021 года из "Брайтона" за 58,5 миллионов евро. С тех пор 26-летний англичанин провел за "канониров" 122 матча во всех турнирах, и отметился 4 голами и 9 ассистами. С лондонцами Бен выиграл Суперкубок Англии в 2023 году.

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