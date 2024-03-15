Штайнер советует Вольффу присмотреться к Хюлкенбергу

Всевозможные эксперты продолжают оценивать кандидатов, которые могли бы заменить Льюиса Хэмилтона в Mercedes в 2025 году. Бывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер советует Тото Вольффу присмотреться к Нико Хюлкенбергу.

Гюнтер Штайнер: «Разумеется, Макс Ферстаппен был бы идеальным кандидатом для Тото Вольффа. Но если бы я был боссом Mercedes, то не стал отвергать кандидатуру Нико Хюлкенберга. Стоит признать, что он очень здорово провёл уик-энд в Саудовской Аравии.

Нико – хороший гонщик. Его часто недооценивают, и он обычно оказывается в неподходящем месте в неподходящее время. Возможно, в этот раз он окажется в нужном месте в нужное время».

У Хюлкенберга истекает контракт с Haas в конце 2024 года. Ранее Нико говорил, что готов рассмотреть все варианты продолжения карьеры: «Всё меняется. Нас ждут интересные месяцы. После ухода Хэмилтона появится привлекательное место».

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