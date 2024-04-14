Формула E: Шварцман – один из самых быстрых в Мизано

Сегодня на итальянском автодроме в Мизано с длиной круга 3,38 км пройдёт первая гонка сдвоенного этапа Формулы E, но вчера уик-энд начался с тренировок новичков, о чём мы рассказывали.

Пожалуй, есть смысл вкратце осветить её главные итоги: лучшее время показал 19-летний британец Тейлор Барнард, резервный гонщик McLaren, впервые пилотировавший машину Формулы E прошлой осенью на официальных предсезонных тестах в Валенсии. Вчера он проехал круг за 1 мин.18,762 секунды.

Но не так уж много, чуть больше полутора десятых, ему уступил Роберт Шварцман, гонщик из Санкт-Петербурга, ныне выступающий под израильской лицензией. Его основное занятие в этом году – обязанности резервного пилота Ferrari, а также выступления за AF Corse в высшей категории WEC, но, судя по всему, Роберт с удовольствием осваивает и электрическую технику.

В Мизано он работал с командой DS Penske, после чего поблагодарил её в в социальных сетях: «Отлично провёл время, пилотируя машину Формулы E. Мы полностью выполнили всё, что запланировали, нам удалось избежать ошибок, связанных с нарушениями границ трассы, и мы неплохо поработали, собирая информацию для команды.

Спасибо DS Penske за доверие, вновь оказанное мне в этом сезоне, я получил большое удовольствие!»

Стоит добавить, что Роберт отлично знает эту трассу, ведь в своё время он несколько лет жил в Мизано, и для него этот автодром – практически домашний. Но, возможно, его всё устроило потому, что ему не придётся участвовать в гонках в этот уик-энд, а пилоты электрической серии отзываются о трассе без особого восторга.

Вот, например, мнение опытного Антониу Феликса да Кошты, гонщика заводской команды Porsche: «В Формуле E мы обычно гоняемся на городских трассах, а сейчас приходится применять несколько иные подходы. В Мизано придётся экономить энергию примерно так, как делают участники велогонки Tour de France.

На велосипеде, когда едешь позади соперника, ты тратишь меньше усилий. Примерно так будет и на этой трассе. Странновато, конечно, но здесь никто не захочет лидировать со старта гонки, но потом в определённый момент гонки все сразу начнут атаковать, и есть риск, что начнётся хаос. Но все в равных условиях, и я думаю, что гонка может получиться зрелищной».

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