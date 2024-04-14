Дортмундская Боруссия забила пенальти, но арбитр отменил его после просмотра VAR

Оказывается, что смотреть видео повтор можно даже после взятия ворот

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В начале второго тайма матча 29-го тура между двумя Боруссиями в Гладбахе произошел интересный эпизод. Гости вели в счете 2:1 благодаря дублю Забитцера. Судья назначил пенальти – вратаь хозяев Омлин сфолил на вингере Адейеми.

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Марсель уверенно реализовал удар с точки и оформил хет-трик. Но арбитр после этого пошел смотреть эпизод по просьбе ассистентов VAR.

Судья увидел на видео, что кипер Гладбаха все же был первым на мяче. Согласно правилам, решение арбитра является окончательным. До назначения пенальти он либо пересматривает повтор, либо самостоятельно выносит вердикт без технологий. Дортмунд выиграл, потому этот эпизод не стал большим скандалом.

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