Ведущий игрок Байера может покинуть клуб летом

Правый защитник Байера Джереми Фримпонг может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает инсайдер Кристиан Фальк для Caught Offside.

23-летний нидерландец заинтересовал Реал, Баварию и Манчестер Юнайтед.

К началу чемпионата Европы-2024 в контракте Фримпонга прописана сумма выкупа за 40 млн евро. Представители футболиста уже ведут конкретные переговоры с МЮ и мюнхенским клубом. Ранее сообщалось, что Реал будет приоритезировать подписание правого защитника сборной Нидерландов летом. В этом сезоне Фримпонг провел 37 матчей за Байер, в Баер которых забил 12 голов и сделал 11 ассистов.

Напомним, что главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо рассказал, что было много причин, чтобы остаться в клубе.



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