Бавария проиграла Штутгарту, Боруссия Д разгромила Аугсбург: результаты матчей Бундеслиги

В рамках 31 тура Бундеслиги по футболу сезона-2023/2024 состоялось 4 поединка.

Третья команда чемпионата Штутгарт победила Баварию. Поединок завершился со счетом 3:1.

Боруссия Дортмунд не оставила шансов для Аугсбурга— 5:1.

Вердер расписал боевую ничью с Боруссией Менхенгладбах — 2:2.

Вольфсбург разгромно победил аутсайдера лиги Дармштадт. Игра завершилась со счетом 3:0.

Чемпионат Германии — Бундеслига 32 тур, 4 мая

Штутгарт — Бавария 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 — 29 Стергиу, 1:1 — 37 Кейн (пен), 2:1 — 83 Чон У Йон, 3:1 — 90+3 Силас

Боруссия Д &mdash ; Аугсбург 5:1 (4:1)

Голы: 1:0 — 4 Мукоко, 2:0 — 20 Мален, 3:0 — 29 Мукоко, Варгас, 4:1 — 34 Ройс, 5:1 — 64 Нмеча.

Вердер — Боруссия М 2:2 (1:1)

Голлы: 0:1 — 8 Крюк, 1:1 — Вольтемаде 45, 2:1 — Вольтемаде 65, 2:2 — Нойгаус 90+1

<p Вольфсбург — Дармштадт 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — 8 Виммер, 2:0 — 11 Винд, 3:0 — 90+3 Черны

Сегодня состоится еще один матч чемпионата:

Кельн — Фрайбург 19:30

Напомним, накануне Лейпциг не смог удержать победу над Гоффенгаймом. Ранее стало известно, что легендарный футболист Боруссии Дортмунд Марко Ройс покинет команду после завершения /p>

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