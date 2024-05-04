Янник Синнер не сыграет на «Мастерсе» в Риме

Итальянский теннисист пропустит домашний турнир ATP 1000

Об этом Янник Синнер сообщил в своих соцсетях:

«Нелегко писать это сообщение, но после очередного разговора с врачами и специалистами о моих проблемах с бедром я вынужден сообщить, что, к сожалению, не смогу сыграть в Риме.

Конечно, мне очень грустно, что я не смогу восстановиться, ведь это один из моих любимых турниров. Я с нетерпением ждал возможности вернуться и сыграть дома перед итальянской публикой

В любом случае, я приеду в Рим на несколько дней и буду присутствовать на Foro Italico. Спасибо за ваши слова поддержки, которые я очень ценю! Теперь я буду работать со своей командой и врачами, чтобы быть готовым к Ролан Гаррос»

Напомним, что позавчера итальянец снялся с «Мастерса» в Мадриде перед четвертьфинальным матчем против Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Ранее стало известно, что в Риме не сыграет третий номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас.

btu.org.ua