Мичел прокомментировал возможные нарушения в трансфере Довбика

И сказал о голеадорских достижениях игрока

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился мыслями о том, что Артем Довбик может стать самым результативным игроком сезона в Ла Лиге.

"Награда лучшего бомбардира — это важно. Это наши голы, потому что это признание для всех. Мы всегда говорили, что индивидуальные заслуги не могут быть достигнуты путем, который не является коллективным. Это происходит с Золотым мячом, чемпионатом мира, с лучшими людьми — без команды это было бы невозможно. Если Довбик выиграет трофей Пичичи — это будет признанием для всех", — сказал Мичел.

Также Мичел прокомментировал возможные нарушения при оформлении трансфера Довбыка из "Днепра-1" в "Жирону". Напомним, что испанский клуб и агента Довбика Алексея Люндовского подозревают в нарушениях правил финансового фэйр-плея ФИФА и экономических преступлениях.

"Клуб сделал все идеально. Другие могут писать что угодно. Без проблем", — прокомментировал тренер.

Сегодня, 4-го мая, "Жирона" принимает "Барселону" в матче 34-го тура Ла Лиги. Игра начнется в 19:30.

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