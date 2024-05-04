Промоутер Фьюри: «Тайсон такого еще не делал. Он невероятно готов к Усику»

Getty Images/Global Images Ukraine

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен уверен, что никаких проблем с физической формой у британского супертяжа перед боем с Александром Усиком не будет.

«Рассечение – это просто неудачное стечение обстоятельств. Нужно было видеть, насколько расстроен Тайсон. Он готовился к бою так усердно, как никогда до того. Фьюри в тренировках делает то, чего раньше никогда не делал. Он еще никогда не был так готов за несколько недель до поединка».

«Он будет в невероятном физическом состоянии. До тренировочного лагеря у него даже не было лишнего веса, который нужно было сбросить. Тайсон в невероятной форме. Лучше я у него не видел», – сказал Уоррен.

Бой должен состояться 18 мая.

sport.ua