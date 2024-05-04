Ферстаппен: Одержать победу всегда приятно

Макс Ферстаппен уверенно выиграл спринт в Майами, хотя по ходу короткой субботней гонки жаловался на поведение машины, которое его не вполне устраивало. Его напарник по Red Bull Racing финишировал третьим.

Макс Ферстаппен (1-й): «Полагаю, я не лучшим образом тронулся с места, поэтому на старте мне пришлось немного оттеснить Шарля Леклера в сторону в 1-м повороте, но, к счастью, у меня получилось.

Затем на трассе появился автомобиль безопасности, что несколько нейтрализовало ситуацию, но после этого мы могли постепенно наращивать отрыв, хотя всё складывалось не вполне идеально. В общем, нам есть над чем работать. По крайней мере при новом формате уик-энда со спринтом у нас ещё будет возможность скорректировать настройки, поэтому будем надеяться, что нам удастся добиться улучшений в поведении машины перед квалификацией, а особенно перед завтрашней гонкой.

И всё-таки одержать победу всегда приятно, я доволен, а кроме того, мы выявили ряд моментов на которыми надо будет поработать».

Серхио Перес (3-й): «В начале гонки опередить Даниэля Риккардо не получалось, обгонять было трудно, но как только это мне удалось, я уже ехал в трёх секундах позади Шарля Леклера, а поскольку спринт длится недолго, то догнать его было сложно.

Я сократил отставание до двух секунд, но подобраться ближе было тяжело. В любом случае будем готовиться к оставшимся событиям уик-энда. Болельщики в Майами поддерживают нас совершенно замечательным образом, нам очень приятно здесь выступать, и я очень надеюсь, что в этот уик-энд мы сможем порадовать их отличной гонкой».

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