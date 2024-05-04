Металлист 1925 г. переиграл Ворсклу и прервал длительную безвыигрышную серию в УПЛ

Харьковский Металлист 1925 года праздновал победу над полтавской Ворсклой в игре 27 тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 3:2.

В первом тайме встречи Никита Безуглый открыл счет. Но довольно быстро гости сравняли счет благодаря голу Кане. До перерыва Артем Габелок снова вывел Металлист 1925 года вперед, забив своей бывшей команде.

Во втором тайме харьковская команда забила в третий раз: Дмитрий Юсов реализовал пенальти. В компенсированные минуты Степанюку также реализовал 11-метровый и установил окончательный счет 3:2. Эта победа позволила подопечным Виктора Скрипника прервать безвыигрышную серию, которая составляла 14 игр. Также это первая официальная победа харьковской команды под руководством Виктора Скрипника.

После сыгранного матча Металлист 1925 года с 22 очками поднялся на 14 место в турнирной таблице, полтавская команда осталась на восьмой строчке. В 28 туре УПЛ, 11 мая, Ворскла дома сыграет с Минаем, а на следующий день Металлист 1925 посетит гости Черноморца.

Чемпионат Украины — УПЛ 27 тур, 4 мая

Металлист 1925 — Ворскла 3:2 (2:1)

Голлы: 1:0 — 26 Безуглый, 1:1 — 32 Канне, 2:1 — 39 Гобелок, 3:1 — 79 Юсов (пен), 3:2 — 90+4 Степанюк (пен)

Металлист 1925: Мозиль, Безуглый, Имереков, Фарина, Капинус, Габелок (Вачиберадзе 90+2), Обиная, Юсов (Ари 81), Гармаш (Курило 90+3) , Борячук (Фримпонг 73), Сидоров (Бычек 73).

Ворскла: Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула, Челядин (Скляр 59), Сиссоко (Глущенко 75), Кане (Фелипе 75), Нестеренко (Мякушко 59), Якубу (Корниенко 46), Степанюк.

Предупреждение: Гармаш 46, Корниенко 86, Степанюк 90+1, Имереков 90+3.

Напомним, Александрия с дублем Михайленко сыграла вничью с Движением, а Оболонь минимально одолела ЛНЗ.

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