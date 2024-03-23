Гол Очеретько помог Украине U-21 победить Марокко U-23 в контрольной игре

Подопечные Мельгосы готовятся к матчу отбора на Евро.
Молодежная сборная Украины провела контрольный матч против олимпийской команды Марокко в турецкой Анталии на стадионе «Мардан».
Игра завершилась победой украинцев со счетом 1:0.
Единственный гол на 19 минуте мощным дальним ударом забил полузащитник Олег Очеретько.
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Контрольная игра
22 марта >
Украина U-21 — Марокко U-23 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 19' Очеретько.
Украина U-21 (стартовый состав): Нещерет – Крупский, Слюбик, Батагов, Смоляков, Очеретько, Крушинский, Рубчинский, Брагару, Хлань, Горбач. Марокко U-23 (стартовый состав): Хасби – Беграуи, Вафи, Закария, Амрауи, Муэффек, Эль-Таиби, Эззальзули, Кехта, Эль Уаззани, И.Салах.
Накануне защитники Константин Вивчаренко и Артем Смоляков рассказали о подготовке к играм украинской «молодежки».
подопечные испанского тренера Уная Мельгосы готовятся к игре отбора на Евро с Азербайджаном 26 марта в 14:00 по киевскому времени. К важному матчу команда подходит без двух лидеров и со многими новичками. Отметим, Украина на групповом этапе Олимпийского турнира по футболу во французском Париже сыграет с Аргентиной, спарринг-партнером U-2. и одним из представителей Азии, который станет известен 3 мая.