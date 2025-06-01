“Всех волнует, кому бы я отдал “Золотой мяч”: Энрике похвалил своего подопечного

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу “принцев” в Лиге чемпионов.

“С самого начала сезона мы ставили перед собой цель сотворить историю. Пришло время устроить большой праздник! Я чувствовал настоящую связь между игроками и болельщиками. Думаю, мы это заслужили. Трудно играть на таком уровне, но мы знали, как справиться с давлением”.

“Всех волнует, кому бы я отдал “Золотой мяч”. Я бы отдал его Усману Дембеле за то, как он защищался в этом финале. Это и называется вести за собой команду.

Я искренне верю, что он, без сомнения, заслуживает эту награду не только за титулы, которые он выиграл, или за забитые голы, но и за то, как он прессинговал. Он делал это на протяжении всего сезона, но в этом финале – просто потрясающе”, – отметил тренер.