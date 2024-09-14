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Футбол

30 лет легендарному камбэку. Динамо проигрывало Спартаку 0:2, но вырвало победу 3:2 – ВИДЕО

Победный гол забил Сергей Ребров

30 лет легендарному камбэку. Динамо проигрывало Спартаку 0:2, но вырвало победу 3:2 – ВИДЕО

Фото: ФК Динамо

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    • В первом туре группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов сезона 1994/95 годов сошлись киевское "Динамо" и московский "Спартак". Перед матчем, 14 сентября, градус противостояния и так был повышен, но само развитие событий матча было еще более горячим.

    "Свиньи" отличились двумя голами до перерыва и пошли в раздевалку ведя в счете 0:2.

    Но сразу на старте второго тайма отличился Виктор Леоненко, на 76-й минуте он оформил дубль. Победу киевлянам принес Сергей Ребров точным ударом в падении на 86-й минуте.

    Стартовый состав "Динамо": Шовковский – Лужный, Ващук, Леженцев, Шматоваленко, Ковалец, Косовский, Скаченко, Михайленко, Леоненко, Призетко.

    Выходили на замену: Хомин, Ребров.

    Тренер: Йожеф Сабо.

    Эта победа стала единственной для "Динамо" на том групповом этапе. Киевляне вылетели из ЛЧ, заняв последнее место в группе.

    www.ua-football.com

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