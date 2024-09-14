Хорнер: В каждом негативе рождается позитив

На пресс-конференции в Баку руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер говорил о ситуации в команде…

Кристиан Хорнер: «Уик-энд в Монце получился очень непростым для нас. Но я считаю, что в каждом негативе рождается позитив – и этот этап выявил некоторые ключевые области автомобиля, в которых мы испытываем сложности, а команда уточнила направление дальнейшей работы.

Все мы, от гонщиков, которые много работают на симуляторе, до каждого отдела на базе, делают всё возможное, чтобы переломить ситуацию. Надеюсь, у нас получится.

Всё может быстро измениться. В этом году Макс выиграл семь Гран При, другие гонщики – не более двух. У нас были некоторые проблемы с балансом машины, которые мы пытаемся решить, и решение займёт время. Одно дело понять проблему, другое – решить её и изготовить детали, которые можно поставить на машину.

В личном зачёте у Макса большое преимущество. Впрочем, если разделить его на восемь оставшихся Гран При, получается совсем немного. Достаточно пары неудачных уик-эндов у Макса, но хороших для Ландо, и всё может измениться.

В Кубке конструкторов ситуация несколько иная, там борьбу ведут три команды. Мы на восемь очков опережаем McLaren, но нельзя сбрасывать со счетов и Ferrari. В восьми оставшихся гонках нас ждёт напряженная борьба, к которой мы готовы. Я никогда не видел нашу команду столь мотивированной и напряженно работающей, как сейчас».

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