Фернандо Алонсо: Я приму решение до лета

Контракт Фернандо Алонсо с Aston Martin истекает в конце 2025 года. В Мельбурне испанский гонщик повторил, что пока не принял решение, будет ли продолжать карьеру, но если продолжит и не сможет договориться со своей нынешней командой, то рассмотрит другие варианты.

Фернандо Алонсо: «Думаю, я приму решение до лета. На презентации машины я сказал, что хочу провести несколько гонок, а потом решать, но мне продолжают задавать одни и те же вопросы.

Если я скажу, что приму решение летом, возможно, следующие несколько гонок мне не будут задавать эти вопросы. Сначала мне нужно понять, что я чувствую, а уже после этого смотреть, какие есть варианты.

Мой приоритет – переговоры с Aston Martin. Два года назад они предоставили мне возможность, поэтому сейчас меньшее, что я могу сделать, переговорить с ними первыми. Если мы останемся довольны друг другом, то это будет лёгкий выбор. Если нам не удастся договориться, тогда я буду искать другие варианты».

Когда Фернандо попросили прокомментировать слухи о его переговорах с Red Bull, он ответил: «Мне нечего комментироваться, поскольку всё, что я смогу сказать, будет лишь слухами и догадками».

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