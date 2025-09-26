Шарль Леклер против реверсивной стартовой решётки

Шарль Леклер не в восторге от планов руководства Формулы 1 по увеличению числа этапов со спринтом в среднесрочной перспективе. Гонщику Ferrari также не нравится реверсивная стартовая решётка, но он готов поддержать возвращение в Формулу 1 атмосферных двигателей V8.

«Моё мнение таково: в данный момент у нас достаточное количество этапов со спринтом, и я бы не хотел их увеличения, – поделился мнением Шарль Леклер во время гоночного уик-энда в Баку. – Что касается реверсивной стартовой решётки, то я не знаю… По крайней мере, не в обычный гоночный уик-энд.

Такой вариант можно рассмотреть в спринте, но, на мой взгляд, это не должно стать частью Формулы 1. Я считаю, что Формула 1 должна оставаться такой, какая она есть сейчас. Нам не нужно ничего изобретать.

Но я бы с радостью вернулся на двигатели V8 или V10, поскольку хочется, чтобы машины стали громче. Звук – именно то, чего мне сейчас не хватает в спорте, и именно из-за звука моторов я полюбил Формулу 1.

Я рос в Монако и помню, как в детстве у меня мурашки бежали по коже, когда машины Формулы 1 выезжали на трассу. Очень жаль, что сейчас нет такого эффекта».

Источник