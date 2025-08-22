Кадиллак выбрал пилотов: Боттас и Перес

Новая команда Формулы-1 Cadillac, которая готовится к дебюту в сезоне-2026, определилась с составом и решила сделать ставку на опыт, отказавшись от приглашения молодых гонщиков. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Как сообщают профильные СМИ, контракт с американской командой уже подписал бывший пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Теперь стало известно, что его напарником станет Серхио Перес, покинувший «Ред Булл» по итогам прошлого сезона.

Официальное объявление состава ожидается в ближайшее время.

При этом в «Кадиллак» рассматривали вариант с приглашением молодых гонщиков, среди которых назывались Фелипе Другович, Мик Шумахер и Аарон Пол. Однако команда решила остановиться на тандеме двух ветеранов.

35-летние Валттери Боттас и Серхио Перес, имеющие в сумме 16 побед в Формуле-1, составят одну из самых возрастных пар в истории чемпионата.

Напомним, мы также писали о том, что Формула 1 борется с контрафактами в Вегасе.