Инженер Хэмилтона продлил контракт с Mercedes

Петер Боннингтон работает гоночным инженером Льюиса Хэмилтона с 2013 года. Предполагалось, что в следующем сезоне 49-летний британец вслед за семикратным чемпионом мира перейдёт в Ferrari, но этого не произойдёт.

Перед началом гоночного уик-энда в Зандфорте стало известно, что Боннингтон продлил контракт с Mercedes и получил повышение. Начиная с Гран При Нидерландов Петер станет главным гоночным инженером команды, но при этом продолжит работать гоночным инженером Хэмилтона.

Таким образом, в следующем году Льюису предстоит работать с новым гоночным инженером. В Ferrari пока не объявили, кто им станет, но, скорее всего, это будет Риккардо Адами, нынешний гоночный инженер Карлоса Сайнса. До Сайнса Адами работал с Себастьяном Феттелем.

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