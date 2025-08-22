Журналист Израиля: «Мы переоценили «Динамо»»

Израильский спортивный журналист Янив Тухман прокомментировал уверенную победу «Маккаби» Тель-Авив над киевским «Динамо» (3:1) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Под колоссальным давлением «Маккаби» Тель-Авив вышел на поле в Сербии и показал грандиозный футбол — пожалуй, лучшее выступление в нынешнем сезоне. Это было невероятно далеко от того, что мы видели летом. Игроки «Маккаби» первыми оказывались на каждом мяче, создавали опасные моменты, забивали эффектные голы и без всякой раскачки провели один из лучших матчей в еврокубках», – отметил Тухман.

Он также подчеркнул, что игра «Динамо» оставила вопросы:

«Возможно, «Динамо» не так сильна, как считалось ранее, и, возможно, мы ее переоценили. Но это никак не умаляет успеха «Маккаби». Даже против мальтийского «Хамрун Спартанс» израильский чемпион не демонстрировал такой высокий уровень, как в первом матче против киевлян».

Журналист добавил, что наставнику «Маккаби» Лазетичу стоит признать должное:

«Теперь, пожалуй, нужно извиниться перед Лазетичем, который рассказывал, как тяжело работать под давлением болельщиков, оскорбляющих его, и как непросто каждую неделю собирать новый состав после ухода игроков».

При этом Тухман предостерег команду от излишней уверенности:

«Преимущество в два мяча должно хватить, но история напоминает об «Олимпиакосе» два года назад в Лиге конференций. Тогда «Маккаби» выиграл первый матч 4:1, но в ответной игре уступил 1:6 и вылетел. Поэтому даже солидное преимущество может быстро исчезнуть».

