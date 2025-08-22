Старт против вице-чемпионов. Известен календарь Кэпиталз в Optibet-лиге

ХК «Кэпиталз» в Латвии

Серебряные призеры прошлого чемпионата Украины «Киев Кэпиталз» опубликовали календарь своих матчей в объединенной Балтийской Optibet-лиги, где выступят 9 команд из Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.

Свой дебютный чемпионат в Балтийской лиге «Кэпиталз» начнут в гостях против двукратных чемпионов Латвии и второй команды прошлого сезона – «Земгале» из Елгавы. Поединок состоится 13 сентября.

Первый домашний поединок подопечные Олега Тимченко проведут 17 сентября против эстонского ХК «Пантер», который завершил минувший сезон на высоком четвертом месте. Напомним, что все домашние матчи «Кэпиталз» будут проводить в Пиньках (пригород Риги) на местной арене.

В сентябре у киевлян запланированы шесть встреч в рамках Optibet-лиги, а в октябре – восемь. Всего в регулярном чемпионате каждый участник турнира сыграет 40 игр (20 дома и 20 на выезде). В плей-офф получат путевки шесть коллективов. Первые два сразу выходят в полуфинальную стадию, а команды с 3 по 6 места определят победителей в четвертьфиналах до трех побед. Полуфиналы и финал состоятся – до четырех побед.

Старт чемпионата запланирован на 6 сентября в Лиепае, где местный латвийский клуб примет литовский ХК «Панкс».

sport.ua