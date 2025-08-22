Гэри Андерсон: Cadillac нужно найти молодого гонщика

В разных источниках всё более уверенно звучат предположения, что в Cadillac определились с составом, и в дебютном сезоне за американскую команду будут выступать Серхио Перес и Валттери Боттас.

Разумеется, у руководства заводского проекта General Motors в Формуле 1 есть на то свои соображения, однако это не значит, что такое решение все готовы признать правильным. Впрочем, жизнь покажет, но эксперт издания The Race Гэри Андерсон, бывший конструктор гоночных машин, в своё время создавший первые шасси Jordan, сомневается в эффективности такого подхода.

Гэри Андерсон: «Для любой новой команды, готовящейся прийти в Формулу 1, критически важен опыт, которым обладают её гонщики. В основном это связано с тем, что количество тестов на реальных трассах очень ограничено, а у дебютантов, в отличие от других команд чемпионата, по определению нет машин предыдущих лет выпуска, с помощью которых можно было бы оптимизировать все необходимые рабочие процедуры.

Всем этим придётся заниматься уже по ходу предсезонных тестов, а на них время летит очень быстро. Не успеешь оглянуться, как уже надо выходить на старт первого Гран При.

Впрочем, симуляторы, столь необходимые командам современной Ф1, могут несколько облегчить им жизнь. Поэтому я считаю, что если бы в Cadillac включили с свой состав опытного профессионала в компании с молодым и перспективным талантом, то это был бы правильный подход.

Cadillac нужно потратить год или два на поиски гонщика, который сможет показывать хорошие результаты сразу, как только команда выйдет на нормальный уровень. А в первые два сезона даже самые выдающиеся мастера смогут рассчитывать зарабатывать какие-то очки лишь от случая к случая – и то это будет равносильно чуду.

К тому времени, когда команда будет готова к большим свершениям, Боттас и Перес уже давно минуют пик своей формы. В этот момент искать талантливых гонщиков будет уже поздновато, и Cadillac по-прежнему останется в роли догоняющих.

В 1991 году, когда команда Jordan дебютировала в Формуле 1, у нас выступали Андреа де Чезарис и Бертран Гашо, и их опыт помогал нам проходить предквалификацию (в те времена формат квалификаций включал этап предварительного отбора).

Они были нам нужны в первой половине сезона, хотя в те времена, если бюджет вам позволял, можно было проводить сколько угодно тестов, пока у вас не начнёт что-то получаться.

Но когда на этапе в Спа к ним пришёл Михаэль Шумахер, сразу стало понятно, на что способен яркий молодой талант. Он провёл с нами всего один уик-энд, но уже этого было достаточно, чтобы де Чезарис кое-что понял. Задача гонщика – выкладываться за рулём по максимуму, а не пытаться сделать машину, которая ему предоставлена, похожей на ту технику, которую он пилотировал на предыдущих этапах карьеры».

Гэри Андерсон имеет в виду конкретный исторический и статистический факт: 22-летний Шумахер за рулём незнакомой машины и на трассе, которую он не очень хорошо знал, в квалификации показал тогда 7-й результат, а опытный де Чезарис был только 11-м.

