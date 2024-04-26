В Ferrari показали раскраску комбинезонов для Майами

В Ferrari представили раскраску комбинезонов, в которых Карлос Сайнс и Шарль Леклер будут выступать во время предстоящего Гран При Майами.

Шестой этап сезона гонщики Скудерии проведут в комбинезонах светло-голубого цвета, получившего название Azzurro La Plata. Тем самым, в Ferrari хотят отметить 70-летие присутствия компании на рынке США.

Это уже не первый случай за последний год, когда для отдельных этапов команда готовит специальный дизайн комбинезонов для отдельных гонок. В 2023-м Леклер и Сайнс выступали в особых комбинезонах на домашнем Гран При Италии в Монце и на Гран При Лас-Вегаса.

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