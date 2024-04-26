Бобровский вышел на 3-е место по матчам в Кубке Стэнли среди российских вратарей

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский принял участие в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (5:3). Для него эта игра стала 73-й в Кубке Стэнли за карьеру.

35-летний россиянин вышел на 3-е место по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди российских вратарей. Он обошел Николая Хабибулина, у которого 72 игры.

Второе место в этом списке занимает Евгений Набоков — 86 матчей. Возглавляет рейтинг Андрей Василевский из «Тампы» — 113 матчей.

«Флорида» в третий раз обыграла «Тампу»

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