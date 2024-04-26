БЕРИНЧИК: «Наваррете – храбрый боец, но что он знает о войне?»

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Украинский боксер Денис Беринчик (18-0, 9 КО) лестно отозвался о Эмануэле Наваррете (38-1-1, 31 КО). Однако, он серьезно готов к поединку за вакантный титул WBO.

«Уверен, что он готовился, видел мои бои. Я обратил внимание на одно его интервью. Он говорит, что готовится к войне на ринге. Но что он знает о войне? Мы ему покажем.

Между нами будет уважение. Он настоящий боец. Он не из тех, кто на хайпе. Он ковбой. Он – «Вакеро» (Vaquero – по-испански ковбой, прозвище Наваррете – прим.). Это очень храбрый боец. Чемпион в трех весовых категориях.

Думаю, что ему важна победа. Он и сам об этом постоянно говорит. Он хочет победить для Мексики, своих болельщиков. Он хорошо мотивирован. Но никто не знает, как пройдет бой», – сказал Денис Беринчик.

Бой пройдет 18 мая. Наваррете единственный раз в карьере уступил ещё в 2012 году в начале карьеры.

sport.ua