Травмы Миколенко и Энцо, возвращение Тибо Куртуа и новый тренер для Ливерпуля. Главные новости за 25 апреля

Самые интересные новости за 25 апреля, которые вы могли пропустить

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

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Виталий Миколенко не сыграет в следующем матче "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч перед матчем 35-го тура АПЛ с "Брентфордом" рассказал о травме Виталия Миколенко.

"Миколенко вряд ли сыграет. Посмотрим, как все будет. Ему нужно сканирование, чтобы узнать точно, по первым признакам ничего хорошего там нет. Посмотрим", – сказал Дайч. Напомним, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" на дерби с "Ливерпулем", однако после перерыва был заменен из-за повреждений на Эшли Янга.

Известна базовая дата старта нового сезона Украинской Премьер-лиги

Следующий футбольный сезон в Украине планируется начать в начале августа, пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. Согласно данным источника, базовой датой старта сезона УПЛ-2024/25 является 3 августа. Однако она должна быть утверждена клубами. 25 апреля состоится онлайн-заседание клубов-участников Премьер-лиги, на котором должны выбрать дату старта нового сезона чемпионата Украины.

Энцо Фернандес пропустит оставшийся сезон из-за операции

Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес больше не появится на поле в сезоне 2023/24. Как сообщает Daily Mail, аргентинец сделает операцию по удалению паховой грыжи, которая его беспокоит уже в течение года. Отмечается, что перед Фернандесом стоял выбор провести операцию летом или в ближайшее время. В итоге 23-летний хавбек выбрал второй вариант, чтобы восстановиться к началу Кубка Америки, который начнется 20 июня в США.

Карло Анчелотти анонсировал возвращение Тибо Куртуа

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти анонсировал возвращение бельгийского голкипера Тибо Куртуа в матче Ла Лиги против "Кадиса". Отметим, что матч 34-го тура Ла Лиги "Реал" – "Кадис" состоится 4 мая. Перед этим "сливочным" предстоит сыграть в чемпионате против "Реал" Сосьедад (26 апреля) и в полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией" (30 апреля). Куртуа в этом сезоне еще не играл, ведь в августе прошлого года разорвал крестообразную связку колена. В марте бельгиец вернулся в общую группу, но через две недели снова перенес операцию на колене из-за разрыва мениска.

Виктор Цыганков восстановился от травмы

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков восстановился после травмы и готов помочь своей команде в матче против "Лас-Пальмаса", который состоится в субботу, 27 апреля. Как сообщил главный тренер "Жироны" Мичел, украинский хавбек готовится к игре. Напомним, что из-за травмы икроножной мышцы украинец пропустил два последних матча своей команды.

"Челси" и "Арсенал" интересуются Георгием Судаковым

Лондонские "Арсенал" и "Челси" интересуются хавбеком "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщает инсайдер Николо Скир. Впрочем, каких-либо подробностей интереса источник не дает. Напомним, что зимой главными претендентами на Судакова считались "Ювентус" и "Наполи" – неаполитанцы даже предлагали за игрока 40 млн евро, но этот "оффер" "Шахтер" отклонил.

Арне Слот открыто заявил, что хочет стать следующим тренером Ливерпуля

Арне Слот, главный тренер "Фейенорда" признался, что хочет стать преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле". "Я хотел бы стать новым тренером "Ливерпуля", мои решения ясны. "Фейенорд" и "красные" ведут переговоры, а я жду, что из этого выйдет" — заявил Арне. "Я уверен, жду, когда клубы достигнут договоренности", — добавил специалист.

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