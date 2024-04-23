Эксигровщик Шахтера впервые в карьере выиграл европейский топчемпионат

Полузащитник миланского Интера Генрих Мхитарян, получив из «нерадзурри» титул Серии А, впервые в карьере выиграл европейский топчемпионат.

В общем, если брать не только топ-5 лег, 35-летний армянин в последний раз завоевал титул национального первенства в донецком Шахтере в сезоне-2012/2013. В это время футболист установил бомбардирский рекорд Украинской Премьер-лиги— 25 голов за сезон.

С «горняками» Генрих трижды выиграл чемпионат и Кубок Украины. В Лиге чемпионов сезона-2010/2011 под руководством Мирчи Луческу дошел до четвертьфинала турнира. В кампании-2012/2013 тоже достался с Шахтером плей-офф самого престижного еврокубка, но на этот раз уступил в 1/8 финала своей будущей команде, дортмундской Боруссии. После украинской страницы карьеры Мхитарян отыграл за Боруссию с 2013 по 2016-й. Также игрок провел 3 года в Английской Премьер-лиге (2 сезона в Манчестер Юнайтед и 1 – в лондонском Арсенале). Последние несколько сезонов Мхитарян отыграл в итальянской Серии А. С 2020-го по 2022-й был игроком римской Ромы. В июле 2022-го подписал соглашение с Интером.

В этом сезоне Мхитарян отметился 2 голами и 8 ассистами в 43 матчах всех турниров.

Напомним, накануне Интер оформил чемпионство в дерби против Милана, это первый случай более чем в 115-летней истории Дерби делла Мадоннина, когда кто-то из его участников получил титул во время очного матча.

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