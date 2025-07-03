Василий ЛОМАЧЕНКО: «Забрали паспорт, все земное, но не веру»

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на то, что митрополита Онуфрия УПЦ МП лишили украинского гражданства.
«У человека могут забрать паспорт, забрать все земное, но не любовь и веру! Дорогой блаженнейший митрополит Онуфрий – человек, которого Господь поставил на свое место для равновесия в борьбе с врагами!
Поэтому всякое доброе дерево приносит добрые плоды, а плохое дерево дает плоды тонкие. Доброе дерево не может принести плохих плодов, а плохое дерево не может принести добрых плодов», – сказал Ломаченко.
Ранее бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на ракетный удар по лицею в Белгород-Днестровском.