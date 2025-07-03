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Футбол

Защитник Барселоны отклонил хорошее предложение от Аль-Насра

Защитник Барселоны отклонил хорошее предложение от Аль-Насра

    • Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен проигнорировал многочисленные предложения о смене команды, включая хорошее соглашение от саудовского "Аль-Насра". Об этом сообщает Diario SPORT.

    Датский футболист также привлек интерес со стороны нескольких европейских топ-лиг. За его ситуацией следят клубы Серии А (в частности, "Милан" ранее проявлял заинтересованность), английской Премьер-лиги и даже других команд испанской Ла Лиги.

    Аналитический портал Transfermarkt оценивает трансфер Андреаса Кристенсена в 12 млн евро.

    www.ua-football.com

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