Защитник Барселоны отклонил хорошее предложение от Аль-Насра

Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен проигнорировал многочисленные предложения о смене команды, включая хорошее соглашение от саудовского "Аль-Насра". Об этом сообщает Diario SPORT.

Датский футболист также привлек интерес со стороны нескольких европейских топ-лиг. За его ситуацией следят клубы Серии А (в частности, "Милан" ранее проявлял заинтересованность), английской Премьер-лиги и даже других команд испанской Ла Лиги.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает трансфер Андреаса Кристенсена в 12 млн евро.

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