Лос-Анджелес – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

Нападающий "Лос-Анджелеса" наверняка является самым звездным участником этого матча. Все хотят увидеть классный матч от ветерана и гол, который станет для него первым на таком турнире. Ну и это последний шанс для обоих коллективов зацепиться за возможный выход из группы, поэтому матч обещает быть горячим.

Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени в субботу, 21 июня.

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Клубный Чемпионат Мира. Группа D. 2-й тур

21 июня. 1 час. Нэшвилл. "Геодис Парк"

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Суспільне Спорт

Трансляция матча

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Трансляция матча “Лос-Анджелес” — “Эсперанс” Смотреть трансляцию

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