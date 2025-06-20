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Футбол

Лос-Анджелес – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

Лос-Анджелес – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

    • Нападающий "Лос-Анджелеса" наверняка является самым звездным участником этого матча. Все хотят увидеть классный матч от ветерана и гол, который станет для него первым на таком турнире. Ну и это последний шанс для обоих коллективов зацепиться за возможный выход из группы, поэтому матч обещает быть горячим.

    Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени в субботу, 21 июня.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Лос-Анджелес – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

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    Клубный Чемпионат Мира. Группа D. 2-й тур

    21 июня. 1 час. Нэшвилл. "Геодис Парк"

    Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

    Трансляция: Суспільне Спорт

    Трансляция матча

    Лос-Анджелес – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

    Лос-Анджелес – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

    Лос-Анджелес – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

    В эфире

    Лос-Анджелес – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

    Трансляция матча “Лос-Анджелес” — “Эсперанс” Смотреть трансляцию

    Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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