Лос-Анджелес – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

Нападающий "Лос-Анджелеса" наверняка является самым звездным участником этого матча. Все хотят увидеть классный матч от ветерана и гол, который станет для него первым на таком турнире. Ну и это последний шанс для обоих коллективов зацепиться за возможный выход из группы, поэтому матч обещает быть горячим.
Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени в субботу, 21 июня.
1.90 3.40 4.55 Узнать больше
Клубный Чемпионат Мира. Группа D. 2-й тур
21 июня. 1 час. Нэшвилл. "Геодис Парк"
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
Трансляция: Суспільне Спорт
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Трансляция матча “Лос-Анджелес” — “Эсперанс” Смотреть трансляцию
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