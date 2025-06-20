Берлин. Вондроушова остановила Жабер в четвертьфинале, Ван Синьюй прошла дальше после отказа Бадосы

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 в Германии



Берлин, Германия • 16-22 июня • трава • $1,064,510

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан) 7:6(6), 3:6, 7:6(6)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис, LL) 6:4, 6:1

Людмила Самсонова (-) – Аманда Анисимова (США) 6:1, 6:1

Ван Синьюй (Китай, Q) – Паула Бадоса (Испания, 8) 6:1 (отказ)

Маркета Вондроушова вышла вперед в счете личных противостояний с Онс Жабер (5-2) и 14-й раз в вышла в полуфинал. В последний раз чешка играла на этой стадии соревнований в апреле прошлого года в Штутгарте. Это будет второй полуфинал для Маркеты на траве – свой первый такой матч она провела в 2023 году на Уимблдоне, где в итоге стала чемпионкой. Дальше соперницей чешки будет первая ракетка мира Арина Соболенко (3-4).

Ван Синьюй седьмой раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA. Паула Бадоса не смогла доиграть сегодняшний матч из-за травмы правого бедра. Китайская теннисистка будет бороться за свой дебютный финал в Туре с Людмилой Самсоновой, которой проиграла в двух предыдущих противостояниях.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua