Хуан-Пабло Монтойя: Ландо просто слишком эмоционален

Ближе к концу Гран При Канады гонщики McLaren столкнулись на старт-финишной прямой монреальской трассы, и это напомнило аналогичный эпизод, произошедший в 2011 году практически в том же самом месте между Дженсоном Баттоном и Льюисом Хэмилтоном, которые в то время выступали за команду из Уокинга.

На этот раз участниками коллизии были Оскар Пиастри и Ландо Норрис, который предпринял неудачную попытку атаки напарника, закончившуюся столкновением и сходом британского гонщика. Впрочем, он сразу признал, что был неправ и взял всю ответственность на себя.

Хуан-Пабло Монтойя, бывший гонщик Формулы 1, в 2005-2006 гг. провёл 25 Гран При за McLaren, знает эту команду и по поводу случившегося в Монреале сказал: «Там было даже две серьёзные ошибки. Первая произошла ещё во время квалификации, потому что в финальной сессии ситуация вышла из-под контроля Норриса.

В последние недели складывалось впечатление, что он действует, пожалуй, немного лучше Пиастри, но когда доходит до финала квалификации, то ему просто не удаётся проехать хороший круг. Смотреть на это тяжело, потому что он способен на более высокие скорости, чем Оскар. Но под конец впереди всегда оказывается именно Пиастри.

Ландо просто слишком эмоционален. Мне он нравится, и я за него по-настоящему переживаю, но каждый раз он сам ставит себя в сложное положение. Он может весь уик-энд сохранять спокойствие и всё делать правильно, но когда дело доходит до финала квалификации, похоже, что у него в голове срабатывает какой-то переключатель.

Он начинает думать: “Вот сейчас я не имею права на ошибку”. Но если ты начинаешь думать, как бы не допустить ошибку, то в большинстве случаев будешь ошибаться.

Если говорить об их столкновении, то когда ты едешь по прямой, а рядом обочина, покрытая травой, то если ты на эту обочину вылетаешь, то иногда ситуацию ещё можно спасти. Но в данном случае впереди был поворот, так что если Оскар даже оставил бы напарнику чуть больше места, он бы всё равно остался впереди. Даже если бы Норрис не столкнулся с Пиастри, у него всё равно бы ничего не получилось.

Он просто не проявил должного терпения, хотя уже выполнил основную тяжёлую работу, отыграл 5-секундное отставание и догонял напарника. Шанс опередить Оскара у него был, но он просто его упустил. А ведь ему следует вынуждать Пиастри делать ошибки, а не самому их совершать».

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