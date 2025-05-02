Леннокс ЛЬЮИС: «Усик – Дюбуа? Он казнил короля и сможет победить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мыслями относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«По моему мнению Дюбуа готов. Этот парень прошел через большие испытания и казнил короля [Энтони Джошуа]. Дюбуа имеет большую силу, к тому же он уже дрался с Усиком и уложил его на канвас.

Было бы здорово, если бы Дюбуа победил и я думаю он это сможет сделать. Это трудная задача, но ему по силам. Дюбуа – настоящий чемпион. Надеюсь у него все получится», – сказал Льюис.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua