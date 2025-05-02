Предел скорости на пит-лейн могут повысить, но не везде

В Формуле 1 и FIA обеспокоены тем, что в некоторых уже состоявшихся гонках сезона борьба носила в основном позиционный и не слишком зрелищный характер – достаточно вспомнить, что в четырёх случаях из пяти побеждал гонщик, стартовавший с поула.

Поэтому в FIA ищут способы как-то повлиять на ситуацию, в частности, обсуждается вопрос о повышении на некоторых трассах лимита скорости на пит-лейн.

Кроме того, как пишет RacingNews365, в Саудовской Аравии Стефано Доменикали обсуждал с Марио Изолой, директором Pirelli Motorsport, возможность перейти по ходу сезона на резину более мягких составов, подверженную более интенсивному износу и деградации, чтобы увеличить число пит-стопов.

Впрочем, реализация подобных планов потребует времени, но есть и более простое решение, которое может быть применено быстрее: шинники могут привозить на гонки резину составов, сильнее контрастирующих по степени жёсткости/мягкости.

Кроме того, британская пресса, в частности, The Times и The Race, пишет, что среди возможных мер есть и предложение повысить предел скорости на пит-лейн. Логика такая: если потери времени на пит-стопах сократятся, команды будут более охотно применять тактические схемы с двумя и более остановками в боксах.

Сообщается, что в FIA уже анализируют это предложение, взвешивают его плюсы и минусы, при этом консультируясь с командами чемпионата. В календаре действительно стало слишком много гонок, дистанцию которых без особых сложностей можно преодолеть с единственным пит-стопом. Из-за этого возможности тактического манёвра сокращаются до минимума, а гонки превращаются в процессию.

Наиболее очевидным примером этого давно стал Гран При Монако, но там очень специфическое городское кольцо, слишком узкое и изобилующее медленными поворотами, из-за чего обгоны крайне затруднены. Чтобы как-то оживить ход событий на трассе, с 2025 года там впервые будет применяться правило двух обязательных пит-стопов.

В Монако из соображений безопасности скорость на пит-лейн ограничена 60 км/ч, но такие же ограничения действуют в Мельбурне, Зандфорте и Сингапуре, тогда как на остальных автодромах установлен лимит в 80 км/ч. Решение об увеличении этих особых ограничений ещё не принято, но не исключено, что на некоторых трассах лимит может быть повышен до стандартных 80 км/ч.

Скорость на пит-лейн в Формуле 1 была ограничена в 1993 году, но сначала это правило применялось только во время тренировок, а с 1994-го было распространено уже на все сессии уик-энда. Увеличение лимита выше 80-ти, впрочем, не обсуждается, поскольку безопасность всегда остаётся приоритетом.

Перед Гран При Майами Шарля Леклера спросили, что он думает о возможности повышении скорости на пит-лейн, и гонщик Ferrari ответил так: «Я не слышал об этом предложении, но не думаю, что есть смысл так поступить на всех гонках. Как мне представляется, на некоторых трассах это может сработать, хотя, если честно, я никогда об этом не думал.

Надо более детально всё проанализировать и понять, к каким последствиям это приведёт. Но готов согласиться, вероятно, есть смысл на каких-то гонках опробовать такое решение».

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